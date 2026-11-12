'மேயர், கவுன்சிலர்கள் கையெழுத்திட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது' போக்குவரத்து அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
'மேயர், கவுன்சிலர்கள் கையெழுத்திட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது' போக்குவரத்து அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 12, 2026 01:30 AM
சேலம்: சேலம் மாநகராட்சியில் கொண்டலாம்பட்டி,
அம்மாபேட்டை, அஸ்தம்பட்டி மண்டலங்களில், பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் விடுபட்ட மற்றும் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட பணி என, 280 கி.மீ., நீளத்துக்கு, 295.44 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிகளுக்கான பூமி பூஜை, களரம்பட்டியில் நேற்று நடந்தது.போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தொடங்கிவைத்தார். அப்போது, களரம்பட்டி, செல்லக்குட்டிக்காடு உள்ளிட்ட அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களோடு, அமைச்சரை முற்றுகையிட்டனர். குறிப்பாக சுகாதார நிலையத்துக்கு சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் மது குடிப்பவர்களின் கூடாரமாகி வருகிறது; தெருவிளக்குகள், சாலை, போக்குவரத்து வசதி இல்லை என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் கூறியதாவது: விரைவில், 1,000 மினி பஸ்கள் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளன. அதில் களரம்பட்டி உள்ளிட்ட தேவைப்படும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் போக்குவரத்து தடையின்றி இயக்கப்படும். மாநகராட்சிக்கு தேவையான அனைத்தும், அரசு சார்பில் வழங்கியுள்ளோம். ஆனால் மேயர், கவுன்சிலர்கள் தான் கையெழுத்திட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. 50 ஆண்டு பொறுத்துக்கொண்டீர்கள். இன்னும், 6 மாதங்கள் பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.