/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ நீதிமன்றத்தில் மரக்கன்று நடல்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், மேட்டூர் வட்ட சட்டப்பணி குழு தலைவர் சார்பு நீதிபதி சரவணபாபு தலை-மையில் மரக்கன்று நடும் விழா நேற்று நடந்தது. மாவட்ட உரி-மையியல் நீதிபதி செல்வம், குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் கோபாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தனர். அதில் நடவு செய்த மரக்கன்றுகளுக்கு, நீதிபதிகள் தண்ணீர் ஊற்றினர். அரசு வக்-கீல்கள், மேட்டூர் அணை வக்கீல் சங்க நிர்வாகிகள், அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
வாழப்பாடி, புதுப்பாளையத்தில் புதிதாக நீதிமன்றம் கட்ட இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கு மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் சண்முகநாதன் தலைமையில் மரக் -கன்று நடும் விழா நடந்தது. பல்வேறு வகைகளில், 55 மரக்கன்று-களை நட்டனர். வனத்துறையினர், வேளாண் துறையினர், வக்-கீல்கள் பங்கேற்றனர்.