பணியின்போது உயிரிழந்த போலீசாருக்கு மரியாதை

UPDATED : அக் 22, 2026 02:21 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:26 AM
சேலம்: பணியின் போது உயிரிழந்த போலீசாரின் தியாகத்தை போற்றும்-படி, அக்., 21ல் காவலர் வீரவணக்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி சேலம், குமாரசாமிப்பட்டி ஆயுதப்படை மைதா-னத்தில், வீரவணக்க நாள் அனுசரிப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.இறந்த போலீசாருக்கு, டி.ஐ.ஜி., தேவராணி, எஸ்.பி., குத்தா-லிங்கம், மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். 126 துப்-பாக்கி குண்டுகள் முழங்க
மரியாதை செலுத்தி,
2 நிமிட மவுன
அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து உயிரிழந்த போலீசாரின் குடும்பத்தினருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கவுரவிக்கப்பட்-டது. ஆயுதப்படை டி.எஸ்.பி., இளங்கோ உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
லைன்மேட்டில் உள்ள மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் முன் உள்ள நினைவு ஸ்துாபியில், கமிஷனர் பாபு, மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். துணை, உதவி கமிஷ-னர்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள், உயிரிழந்த போலீசாரின் குடும்பத்-தினர் பங்கேற்றனர்.