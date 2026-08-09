திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர் மேட்டூர் அணையில் பருவகால ஆய்வு
திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர் மேட்டூர் அணையில் பருவகால ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:56 AM
மேட்டூர்: நீர்வளத்துறை திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர், நேற்று மேட்டூர் அணையில் முன் பருவகால ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அணை மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. நேற்று நீர்மட்டம், 74.48 அடியாக இருந்தது. அணை நீர்-மட்டம் குறைவாக இருந்ததால் குறித்தபடி கடந்த மாதம், 12ல் மேட்டூர் அணையில் இருந்து குறுவை சாகுபடிக்கு நீர் திறக்க-வில்லை. குடிநீர் தேவைக்காக காவிரியில் வினாடிக்கு, 1,000 கன-அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.அணையை மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை என, ஆண்டுக்கு நான்கு முறை மண்டல தலைமை பொறியாளர் ஆய்வு செய்வது
வழக்கம்.
கடந்த வாரம் புதிதாக பொறுப்பேற்ற, நீர்வளத்துறை திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர் ஜெயகுமாரி, நேற்று முதன்மு-றையாக மேட்டூர் அணையில் முன் பருவகால ஆய்வு மேற்-கொண்டார்.
மேட்டூர் அணை வலதுகரை, இடதுகரை, 16 கண் மதகு, 4,400 அடி நீளமுள்ள கசிவுநீர் சுரங்கம், எட்டு கண் மதகு, ஐந்து கண் மதகு மற்றும் பாசன நீரை வெளியேற்றும் ஷட்டர்களை தலைமை பொறியாளர் ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து திப்பம்பட்-டியில் உள்ள, மேட்டூர் அணை உபரி நீரை சேலம் மாவட்ட ஏரி-களில் நிரப்பும் நீரேற்று நிலையத்தை ஆய்வு
செய்தார்.
ஆய்வின் போது மேட்டூர் அணை கண்காணிப்பு
மேற்பார்வை பொறியாளர்கள் சிவகுமார், வெங்கடாஜலம், உதவி செயற்பொறியாளர் செல்வராஜ், கால்வாய் உதவி செயற்பொறியா-ளர மதுசூதனன், அணை உதவி பொறியாளர் சதீஷ்குமார், உதவி பொறியாளர் (கட்டடம்) பிரசாந்த், மின் பிரிவு உதவி பொறியாளர் விக்னேஷ் உடன்
இருந்தனர்.