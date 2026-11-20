/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பெண்ணிடம் சில்மிஷம் லாரி டிரைவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 20, 2026 01:04 AM
அ நிறம் | அளவு
ஏற்காடு: ஏற்காடு, தெப்பக்காடு மலைக்கிராமத்தை சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் மனைவி பழனியம்மாள், 40. நேற்று முன்தினம் ஏற்காடு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த புகாரில், 'என் வீடு அருகே வசிப்பவர், லாரி டிரைவர் புஷ்பநாதன், 35.
இவர், கடந்த, 17ல் நான், வீடு அருகே உள்ள தோட்டத்தில் காபி பழம் பறித்தபோது, என் கையை பிடித்து அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டார். இதுபோன்று பலமுறை நடந்து கொண்டார்' என கூறியிருந்தார். போலீசார் விசாரித்து, புஷ்பநாதனை நேற்று கைது செய்தனர்.