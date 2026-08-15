ஜெராக்ஸ் கடையை சேதப்படுத்திய லாரி உரிமையாளருக்கு 'காப்பு'
ஜெராக்ஸ் கடையை சேதப்படுத்திய லாரி உரிமையாளருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஆக 14, 2026 04:34 AM
வாழப்பாடி: வாழப்பாடியை சேர்ந்தவர் ஜீவானந்தம், 35. சந்தைப்பேட்-டையில் ஜெராக்ஸ் கடை வைத்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:30 மணிக்கு அங்கு வந்த, வாழப்பாடி அய்யாகவுண்டர் தெருவை சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர் மணிகண்டன், 36, ஜீவா-னந்தத்திடம் தகராறில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது கடையில் இருந்த மானிட்டர், சேர், கண்ணாடி கதவு, சைன் பைக் உள்ளிட்டவற்றை கல்லால் அடித்து நொறுக்கினார். இதுகுறித்து ஜீவானந்தம் புகாரில் நேற்று, வாழப்பாடி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, மணி-கண்டனை கைது செய்தனர்.போலீசார் கூறுகையில், 'மணிகண்டனிடம் அதே பகுதியை சேர்ந்த பாண்டியன் என்பவர் டிரைவராக பணிபுரிந்தார். அவர்கள் இடையே முன்விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜீவானந்தம் கடையில், பாண்டியன் அடிக்கடி அமர்ந்திருந்தார். அங்கு வந்த மணி-கண்டன், 'பாண்டியன் எங்கே' என ஜீவானந்தத்திடம் கேட்டு தக-ராறு செய்து, கடையை சேதப்படுத்தியது தெரிந்தது' என்றனர்.