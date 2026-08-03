அனுமதியற்ற பேனர் அகற்றம் த.வெ.க.,வினர் வாக்குவாதம்
அனுமதியற்ற பேனர் அகற்றம் த.வெ.க.,வினர் வாக்குவாதம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:30 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் பெரிய மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி, ஆத்துார்,
ராணிப்பேட்டை, கடைவீதி, காமராஜர் சாலை, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், உடையார்பாளையம் பகுதிகளில் அனுமதியின்றி பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் கடைகள் முன்பும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாகவும் உள்ளதாக புகார் எழுந்தது. இதனால் நேற்று, ஆத்துார் டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கர் தலை-மையில் போலீசார், அனைத்து அரசியல் கட்சியினர், கோவில் விழா குழுவினர் வைத்திருந்த பேனர்களை அகற்றினர். கடைவீ-தியில், 70 அடி நீளத்துக்கு வைத்திருந்த, த.வெ.க., பேனரை அகற்றியபோது, அக்கட்சியினர், போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் வந்து, போலீசாரிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர்.அதற்கு போலீசார், 'ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அனுமதியின்றி வைத்தி-ருந்த பேனர்களை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. உயர் அதிகாரிகளின் உத்தரவுக்கு பின், இப்பணி மேற்கொள்ளப்ப-டுகிறது' என்றனர். பின் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.