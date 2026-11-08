துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை வழங்கிய த.வெ.க.,

ADDED : நவ 07, 2026 03:28 AM
சேலம்; தீபாவளியை முன்னிட்டு, த.வெ.க.,வின் சேலம் மத்திய, மேற்கு மாவட்டம் சார்பில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா, சேலத்தில் நடந்தது.
மாவட்ட செயலர், மேற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., லட்சுமணன், 15 வார்டு களில் பணிபுரியும், 600 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, பட்டாசு, இனிப்புகளை வழங்கினார்.அவர் பேசுகையில், ''நடப்பாண்டு துாய்மை பணியாளர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு எந்த அத்தியாவசிய தேவையானாலும் என் தொகுதி அலுவலகத்தை அணுகுங்கள். நியாயமான கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்,'' என்றார்.
தொடர்ந்து துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பிரியாணி வழங்கப்பட்டது. அவர்களுடன் அமர்ந்து, எம்.எல்.ஏ., பிரியாணி சாப்பிட்டார். மத்திய மேற்கு மாவட்ட இணை செயலர் அசோக், துணை செயலர் பூபதி, பொருளாளர் முனுசாமி, பகுதி, வார்டு செயலர் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.