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த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:44 AM
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சேலம்: சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் முனிசிபல் ஒர்க்கர்ஸ் யுனியன் சார்பில், கோட்டை ஸ்டேட் வங்கி முன், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் கார்த்திக் தலைமை வகித்தார்.
அதில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, டவுன் பஞ்சாயத்துகளில், 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய டிரைவர்கள், துாய்மை பணியாளர்கள், டி.பி.சி., பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை பணி நிரந்தரம் செய்வதாக அறிவித்த, த.வெ.க., தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கோரி கோஷம் எழுப்பினர்.
அதேபோல், 'அவுட்சோர்சிங்' முறையில் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்பும் அரசாணையை ரத்து செய்தல்; உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரிவோருக்கு குறைந்த பட்சமாக ஒரு நாள் கூலி, 700 ரூபாய் என்ற அரசாணைப்படி வழங்குதல் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். ஏ.ஐ.டி.யு.சி., மாவட்ட துணைத்தலைவர் மோகன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.