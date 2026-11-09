மூக்கனுாரில் இரு பிரிவினர் மோதல் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிப்பு
மூக்கனுாரில் இரு பிரிவினர் மோதல் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 12:47 AM
ஓமலுார்: இரு பிரிவினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதலை முன்னிட்டு, மூக்குனுார் பகுதியில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
காடையாம்பட்டி தாலுகா, மூக்கனுார் கிராமம் ராசிபுரத்தான் காட்டுவளவு பகுதியை சேர்ந்த தம்பதியர், நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிக்கு தங்களது குழந்தைகளுக்கு 'எந்திரம்' கட்ட பைக்கில் மூக்கனுார் சென்றனர். அப்போது, இவர்களது பைக்குக்கு பின்னால், அதிவேக பைக்கான கே.டி.எம்.,பைக்கில், வேறு பிரிவை சேர்ந்த இரு வாலிபர்கள் வேகமாக வந்து ஓவர் டேக் எடுத்து சென்றனர். அப்போது குழந்தைகளுடன் வந்த தம்பதியர் நிலைதடுமாறினர். இச்சம்பவத்தில் இரு தரப்புக்கு இடையே வாக்குவாதம் முற்றி, கை
கலப்பில் ஈடுபட்டு சென்றனர்.
இந்நிலையில் இரு வாலிபர்கள், தங்களது தரப்பில் சிலரை அழைத்து சென்று, ராசிபுரத்தான் காட்டுவளவு பகுதிக்கு சென்று, தம்பதியரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு இரு பிரிவினர் திரண்டதால் பதட்டம் ஏற்பட்டது. தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் இரு தரப்பினரையும் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு நடத்திய விசாரணையில், இரு பிரிவினரும் வழக்கு வேண்டாம்; சமாதானமாக செல்வதாக கூறி எழுதிக் கொடுத்தனர். இருப்பினும், தீபாவளி பண்டிகையால் கலவரம் ஏற்படாமல் இருக்க, அப்பகுதியில் நேற்று போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.