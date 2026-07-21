காட்டெருமை மீது பைக் மோதி இருவர் காயம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:56 AM
ஏற்காடு; ஏற்காடு சின்னமதுார் மலை கிராமத்தை சேர்ந்-தவர் வெங்கடேசன், 45. மரவேலை செய்து வரு-கிறார். இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த பாலகி-ருஷ்ணன், 38, என்பவருடன் டி.வி.எஸ். ரேடியான் பைக்கில் நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு ஏற்காடு வந்தனர். பின்னர், 5 ரோடு பகுதி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது, திடீரென சாலையின் குறுக்கே வந்த காட்டெருமை மீது பைக் மோதி-யது. இந்த விபத்தில் வெங்கடேசனுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. பாலகிருஷ்-ணனுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு, ஏற்-காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்-றனர். அங்கு வெங்கடேசனுக்கு வலிப்பு வந்-ததால், முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்-சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பாலகிருஷ்ணன் ஏற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரு-கிறார்.ஏற்காடு போலீசார், வனத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.