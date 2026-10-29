போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தப்பிய 2 கைதிகள் வீடுகளில் சுற்றிவளைப்பு
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தப்பிய 2 கைதிகள் வீடுகளில் சுற்றிவளைப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
சேலம்: சேலம் மாவட்டம் ஆட்டையாம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில், பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய, பிரபல ரவுடிகளான, முத்தனம்பாளையம் தேவராஜ், 38, பெரியாண்டிப்பட்டி சந்தோஷ்குமார், 32, பனங்காடு பிரபு, 37, ஆகியோரை, நேற்று (அக்.,27) போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த, மாலையில் போலீஸ் ஜீப்பில் ஏற்றினர்.
அப்போது பிரபு, சந்தோஷ்குமார், கழிப்பறை செல்வதாக கூறியதால், போலீசார் அனுமதித்தனர்.
அவர்கள், ஸ்டேஷன் பின்பகுதியில் உள்ள சுவரில் ஏறி குதித்து தப்பிவிட்டனர். அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், தேவராஜை ஸ்டேஷன் அறையில் அடைத்துவிட்டு, தப்பிய இருவரையும் பிடிக்க சென்றனர்.
பல்வேறு பகுதிகளில் தேடிய நிலையில், அவர்களது வீடுகளுக்கு சென்றனர். அவரவர் வீட்டில் இருந்த, பிரபு, சந்தோஷ்குமாரை, சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். பின், 3 பேரையும் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தி, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.