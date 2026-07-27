/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தடுப்பில்லாத கால்வாய் வாகன ஓட்டிகள் 'திக் திக்'
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:02 AM
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சேலம்: சேலம், பொன்னம்மாப்பேட்டையில், மத்திய அரசின் கைத்தறி தொழில்நுட்ப கல்லுாரி அருகே, தில்லை நகர் பிரதான சாலையில் ஆங்காங்கே பள்ளம் உள்ளது. அந்த வழியே, பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு தினமும் ஏராளமான மாணவர்கள், ஆட்டோ, பஸ் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று வருவதால் அவ-திப்படுகின்றனர்.
குறிப்பாக அச்சாலையோரம் உள்ள தடுப்பில்-லாத ராட்சத சாக்கடை கால்வாயில், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்-துடன் செல்லும் அவலம் தொடர்கிறது. இரவு நேரங்கள் மட்டு-மின்றி, மழைக்காலங்களில் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், சாலையை சீரமைத்து, கால்வாய்க்கு தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என, வாகன ஓட்-டிகள் வலியுறுத்தினர்.