நலவாழ்வு, போதை மீட்பு மையத்தில் காலி பணியிடங்களுக்கு அழைப்பு
நலவாழ்வு, போதை மீட்பு மையத்தில் காலி பணியிடங்களுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:15 AM
சேலம்:சேலம் மாவட்டத்துக்குட்பட்ட நலவாழ்வு மையங்கள், நகர்புற நலவாழ்வு மையங்கள், மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள போதை மீட்பு மையம் ஆகியவற்றில், தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. அதன்படி மருத்துவ அலுவலருக்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலையில், எம்.பி.பி.எஸ்., பட்டம் பெற்று மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். மனநல ஆலோசகருக்கு, மருத்துவ சமூகப்பணி அல்லது மனநல சமூகப்பணியில், எம்.ஏ., படித்திருக்க வேண்டும்.
செவிலியருக்கு, ஜி.என்.எம்., அல்லது பி.எஸ்சி., தேவை. சுகாதார ஆய்வாளருக்கு, தனியார் நிறுவனம் அல்லது பல்கலையில், அதற்கான பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். துணை செவிலியருக்கு, 2 ஆண்டு, ஏ.என்.எம்., பயிற்சி அவசியம்.
டேட்டா என்டரி ஆப்பரேட்டருக்கு, பட்டப்படிப்புடன் ஓராண்டு கம்ப்யூட்டர் டிப்ளமோ பயிற்சி, தமிழ், ஆங்கிலத்தில், 'டைப்பிங்' தேர்ச்சி வேண்டும். மருத்துவமனை பணியாளருக்கு, 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற, 40 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
இப்பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. https://www.salem.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில், விண்ணப்பங்களை பதிவிறக்கி பூர்த்தி செய்து, வரும், 20 மாலை 5:00 மணிக்குள், 'நாட்டாண்மை கழக வளாகம், மாவட்ட நலச்சங்கம், சுகாதார அலுவலர் மற்றும் நிர்வாக செயலர்' முகவரிக்கு கிடைக்கும்படி அனுப்ப வேண்டும் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.