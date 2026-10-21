90ம் ஆண்டில் வசந்தன் நிலையம்

ADDED : அக் 21, 2026 05:10 AM
ஆத்துார்:ஆத்துார், கடைவீதியில்,
கடந்த, 1936ல், 'வசந்தன் நிலையம்' பெயரில் ஜவுளிக்கடை
தொடங்கப்பட்டது. தற்போது, 90ம் ஆண்டில் பயணித்து வருகிறது.
இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர் ஸ்ரீராம் கூறியதாவது:ஜவுளிக்கடையை,
என் தந்தை வசந்தன் தொடங்கினார். அப்போது முதல், 'பிரான்ட்' வகை ஆடைகள்
மட்டும் விற்கப்படுகின்றன. சரியான விலையில் விற்கப்படுகிறது. 2012ல், திருமணம், விசேஷ பட்டுக்கென தனிப்பிரிவு, பெண்கள், குழந்தைகள், ஆண்கள், ரெடிமேட் என தனி பிரிவுகளுடன் ேஷாரூம் திறக்கப்பட்டது.
பட்டு
சேலை, பேன்சி சேலைகளுக்கு தனி ேஷாரூம் உள்ளது. 2013ல்
புதுப்பொலிவுடன் மாற்றப்பட்ட, வசந்தன் நிலைய ேஷாரூமை, நடிகை சினேகா,
நடிகர் பிரசன்னா, குத்து விளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தனர். தற்போது,
90ம் ஆண்டில் நடைபோடுகிறது. எங்களை, 97517 - 01234 என்ற எண்ணில்
அழைக்கலாம்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.