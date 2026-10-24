/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'வீரப்பன் நினைவுத்துாண் கட்டணும்'
ADDED : அக் 19, 2026 01:11 AM
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மேட்டூர்: சந்தன கடத்தல் வீரப்பன், 2004 அக்., 18ல் சிறப்பு அதிரடிப்ப-டையினரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.
அவரது உடல், மேட்டூர், மூலக்காடில் உள்ள பொதுப்பணித்துறை நிலத்தில் புதைக்கப்பட்-டது. அவரது, 22ம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி, த.வா.க., தலைவர் வேல்முருகன், மாநில மகளிர் அணி தலைவியான, வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமி, அவரது உறவினர்கள், நேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.பின் வேல்முருகன் கூறுகையில், ''வீரப்பனுக்கு நினைவு மண்-டபம், நினைவு துாண் அமைக்க, கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. தற்போதைய முதல்வர் விஜய் அனுமதி வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கிறோம். அவரது சொந்த இடத்தில் அமைக்க அனுமதி வழங்காதபட்சத்தில், த.வா.க., சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுக்க முடிவு செய்-துள்ளோம்,'' என்றார்.