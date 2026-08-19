/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வேளாங்கண்ணி திருவிழா சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 02:59 AM
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சேலம்: வேளாங்கண்ணி திருவிழாவை முன்னிட்டு கோவா மாநிலம் வாஸ்கோடகாமா - வேளாங்கண்ணி இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. அதன்படி செப்., 6 இரவு, 9:55 மணிக்கு, வாஸ்கோடகாமாவில் புறப்பட்டு, 8 அதிகாலை, 3:45 மணிக்கு வேளாங்கண்ணியை அடையும். இது செப்., 7 மாலை, 4:00 மணிக்கு சேலம், 5:00 மணிக்கு நாமக்கல், 6:20க்கு கரூர், நள்-ளிரவு, 12:30க்கு திருச்சியில் நின்று செல்லும்.
மறுமார்க்க ரயில் வேளாங்கண்ணியில் செப்., 9 நள்ளிரவு, 1:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, 10 அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு வாஸ்கோட-காமாவை அடைகிறது. இது, 9 அதிகாலை, 4:20க்கு திருச்சி, 5:48க்கு கரூர், 6:14க்கு நாமக்கல், 7:20க்கு சேலத்தில் நின்று செல்லும் என, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.