/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'நிரந்தர அமைச்சர்' கோஷம் அதட்டிய வீடியோ 'வைரல்'
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:32 AM
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ஓமலுார்:சேலம்
மாவட்டம் ஓமலுார் - தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி வரை செல்லும் புறநகர்
பஸ், எஸ்.காந்தி நகர் வரையும், ஓமலுார் மேட்டூர், கொப்பம்புதுார்
செல்லும் டவுன் பஸ், சீராம்பட்டி வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டு, அதன்
தொடக்க விழா நேற்று முன்தினம் நடந்தது. சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் பஸ்
ஸ்டாண்ட் அருகே நடந்த விழாவில், பஸ்களின் இயக்கத்தை,
போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்,
தொடங்கிவைத்தார்.
முன்னதாக அமைச்சரை வரவேற்று, த.வெ.க.,
தொண்டர்கள் கோஷம் எழுப்பினர். அப்போது ஒரு தொண்டர், 'நிரந்தர அமைச்சர்'
என, கோஷம் போட்டார். உடனே அமைச்சர் பதற்றமாகி, கையில் இருந்த கொடி
கட்டிய கம்பால் அடிப்பது போல், 'அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது' என,
அந்த தொண்டரை அதட்டினார். இந்த வீடியோ தற்போது பரவி வருகிறது.