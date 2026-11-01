எஸ்எஸ்ஐ இளநீர் விற்கும் பெண் வாக்குவாதம் செய்த வீடியோ 'வைரல்'
எஸ்எஸ்ஐ இளநீர் விற்கும் பெண் வாக்குவாதம் செய்த வீடியோ 'வைரல்'
ADDED : அக் 31, 2026 05:58 AM
வாழப்பாடி:சேலம்
மாவட்டம் வாழப்பாடியை சேர்ந்தவர் சரஸ்வதி, 45. அதே பகுதியில்
சாலையோரம் இளநீர் விற்கிறார். குறிச்சி, கோணஞ்செட்டியூரை சேர்ந்தவர்
பரிமளா, 41. சந்துக்கடை வியாபாரி. இருவரும் நேற்று முன்தினம் மதியம்
பேசிக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, வாழப்பாடி போலீஸ் எஸ்.எஸ்.ஐ.,
குணசேகரன் வந்தார். அவரிடம் பரிமளா, 'என் தோட்டத்தில் இளநீர்
வாங்கிக்கொண்ட சரஸ்வதி, அதற்குரிய பணத்தை தரவில்லை' என கூறினார்.
அதற்கு அவர், 'புகார் அளித்தால் சரஸ்வதியை கைது செய்வேன்' என்றார்.
இதில்
ஆத்திரமடைந்த சரஸ்வதி, மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்தபடி, 'நீங்கள்
இருவரும் ஏதோ பேசிக்கொள்ளுங்கள். அந்தப்பெண், சாராயம் விற்கிறார்.
என்னை கைது செய்வேன் என சொல்வது தவறு. நான், பா.ம.க.,விலும் இருக்கிறேன்'
என்றார்.
அதற்கு குணசேகரன், 'பைத்தியக்காரி' என கூறி சென்றார்.
அதற்கு சரஸ்வதி, 'நீ தாண்டா பைத்தியக்காரன்' என கூறினார். இந்த வீடியோ
சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இதுகுறித்து குணசேகரனிடம் கேட்ட போது, ''நான் பரிமளாவை தான்
எச்சரித்தேன். சரஸ்வதியிடம் தவறாக எதுவும் பேசவில்லை,'' என்றார்.