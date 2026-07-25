புஷ்பாஞ்சலி பூஜை நடத்திய விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
புஷ்பாஞ்சலி பூஜை நடத்திய விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:26 AM
சேலம்; காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் ஜகத்குரு ஸ்ரீசங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், கடந்த, 22ல், சேலம் வந்தார். 3ம் நாளான நேற்று அவர், சேலம், மரவனேரி, காஞ்சி காமகோடி சங்கர மடத்தில், அம்மனுக்கு, 100 கிலோ மலர்களால் புஷ்பாஞ்சலி பூஜை செய்தார். மஹா தீபாரா-தனை காட்டப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் வழிபட்-டனர்.
அங்கிருந்து புறப்பட்ட விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், சின்னக்கடை வீதி கன்னிகா பர-மேஸ்வரி கோவிலில் வழிபட்டு, ஏராளமான பக்-தர் களுக்கு பழங்களை பிரசாதமாக வழங்கி, ஆசி வழங்கினார். மீண்டும் காஞ்சி மடத்துக்கு வந்த ஸ்வாமிகள், திருப்பதி யில் நடந்த, 'நந்தி வித்யா நாடேஸ்வரி' நிகழ்ச்சியில், வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் பங்கேற்றார். பின் பக்தர்களுக்கு ஆசிகள் வழங்கினார். கோட்டை மாரி-யம்மன் கோவில் அறங்காவலர் தலைவர் சக்-திவேல் உள்ளிட்ட குழுவினரும் ஆசி பெற்றனர்.
இதையடுத்து மாலை, 4:30 மணிக்கு மேட்டூர், ராமன் நகர், சங்கர குருகுலம் சென்ற ஸ்வாமிக-ளுக்கு, பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அங்கு நடந்த பூஜையில் பங்கேற்றார். பின் அருகில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் பக்தர்
களுக்கு அருளுரை வழங்கினார். அங்கிருந்து தர்-மபுரி சென்று பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கி, திரு-வண்ணாமலை புறப்பட்டார்.