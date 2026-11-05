தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம் நிறுவ விநாயகா மிஷன்ஸ் பல்கலை ஒப்பந்தம்
தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம் நிறுவ விநாயகா மிஷன்ஸ் பல்கலை ஒப்பந்தம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:30 AM
சேலம்:சேலம்
விநாயகா மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவன நிகர்நிலை பல்கலை, அமெரிக்காவை
சேர்ந்த இன்டியூட்டிவ் டேட்டா சொல்யூஷன்ஸ் இன்க்., நிறுவனத்துடன்
இணைந்து, பல்கலை வளாகத்தில், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கான
சிறப்பு மையத்தை நிறுவுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
கையெழுத்திட்டுள்ளன.
பல்கலை துணைவேந்தர் சுதீர் முன்னிலையில்,
பதிவாளர் நாகப்பன், இன்க்., நிறுவன துணைத்தலைவர் சுனில்
சுப்பிரமணியம் கையெழுத்திட்டனர். சர்வதேச உறவுகள் பிரிவின் துணை
இயக்குனர் சந்தீப் சமலா, வி.எம்.கே.வி., பொறியியல் கல்லுாரி முதல்வர்
சசிகுமார், பல்கலை இயக்குனர்கள், மூத்த நிர்வாக அலுவலர்கள்
பங்கேற்றனர்.
மூன்று ஆண்டு நடைமுறையில் இருக்கும் இத்திட்டத்தின்
சிறப்பம்சமாக, 80 சதவீதம் செய்முறை பயிற்சி, 20 சதவீதம் கோட்பாட்டு
கல்வி என்ற கற்றல் முறை செயல்படுத்தப்படுகிறது. இன்க்., நிறுவன
தலைமை செயல் அதிகாரி சுதர்ஷன் ரெட்டி மினுனுலா, வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
மேலும்
அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் செயல்படும் இந்நிறுவனம், இதுவரை 18
சிறப்பு மையங்களை நிறுவியுள்ளதாகவும், 20,000-க்கும் மேற்பட்ட
மாணவர்களுக்கு வளர்ந்து வரும் நவீன தொழில்நுட்பங்களில் பயிற்சி
அளித்துள்ளதாகவும், விழாவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.