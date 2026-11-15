தொட்டி மேற்கூரை இடிந்ததால் குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
தொட்டி மேற்கூரை இடிந்ததால் குடிநீர் வினியோகம் பாதிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:21 AM
இடைப்பாடி: இடைப்பாடி, தாவாந்தெருவில், 6.8 லட்சம் கொள்ளளவில், குடிநீர் வடிகால் வாரிய திட்டத்தின், தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி உள்ளது. 30 ஆண்டுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் உள்ள நிலையில், அதன் மேற்கூரை, இரு நாட்களுக்கு முன் இடிந்து, தொட்டியில் இருந்த குடிநீரில் விழுந்தது. 2 நாட்களாகியும், இடிந்த கான்கீரிட் கூரை அகற்றப்படவில்லை.
மேற்கூரை பாதி அளவு மட்டும் மூடப்பட்டுள்ளதால், திறந்த பகுதியில் பூச்சி உள்ளிட்டவை விழுந்து குடிநீரின் தரம் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. அதனால் கான்கீரிட் இடிபாடுகளை அகற்றி தொட்டியை சீரமைக்க வேண்டும். மேலும் நேற்று முன்தினம் முதல், நெடுங்குளம் - ராசிபுரம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில், 300க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அதனால் மாற்று ஏற்பாடு மூலம் குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.