தீபாவளியை முன்னிட்டு களை கட்டிய செருப்பு சந்தை

ADDED : நவ 09, 2026 12:48 AM
சேலம்: காய்கறி சந்தையை போல், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, நடக்கும் 'செருப்பு சந்தை'யில் விற்பனை களை கட்டியது.
சேலம் கல்லாங்குத்து பகுதியில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொத்த மற்றும் சில்லரை விற்பனை செருப்பு கடைகள், ஒரே இடத்தில் அமைந்துள்ளன. இங்கு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, நேற்று முன்தினம் முதல் நாளை (நவ.,10) வரை நான்கு நாட்களுக்கான செருப்பு சந்தை துவங்கியது. தீபாவளியையொட்டி, மக்கள் துணி வாங்கவும், இனிப்பு, காரம் மற்றும் பட்டாசு வாங்க குவிவதை போல், இங்கு செருப்புகளை வாங்க மக்கள் கூட்டம் அலை மோதியது. கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சந்தை நடக்கிறது.இதில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமான செருப்பு, ஷூக்கள், பெண்களுக்கு தேவையான புதுப்புது ரக பேன்சி செருப்பு, குழந்தைகளை கவரும் வகையில், நடந்தால் விளக்கு எரியும், இசை வெளிப்படும் ஷூக்கள், அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் ஆண்களுக்கான நவீன ஷூக்கள் என நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வகைகளில், 100, 150, 200, 250, 300, 500 ரூபாய் என குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட செருப்பு
களை வாங்க மக்கள் குவிந்தனர்.
மேலும் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் மற்றும் நேற்றும், பெரிய அளவில் மழை பெய்யாததால் திறந்த வெளியில் சாலையில் கடை போட்டு விற்பனை செய்தவர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்