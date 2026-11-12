/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/440 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி
ADDED : நவ 12, 2026 01:41 AM
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இடைப்பாடி: இடைப்பாடி, தங்காயூரில், மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நேற்று நடந்தது.
அதில், 440 பயனாளிகளுக்கு, 2.08 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் வழங்கினார். முன்னதாக மக்கள் பயன்பெறும்படி, பல்வேறு துறைகள் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சி அரங்குகளை, கலெக்டர் பார்வையிட்டார். டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார், சங்ககிரி ஆர்.டி.ஓ., கேந்திரியா, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை கலெக்டர் ஜானகி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.