/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கணவர் நினைவு நாளில் மனைவி தற்கொலை
ADDED : அக் 23, 2026 05:22 AM
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சேலம்: சேலம், தாதகாப்பட்டி, குள்ளப்பன் தெருவை சேர்ந்த, பைரவன் மனைவி ஹேமலதா, 36; தையல் தொழிலாளி. இவருக்கு, 3 மகள்கள். 10 ஆண்டுக்கு முன் பைரவன் இறந்த நிலையில், பெற்றோர் வீட்டில், 3 மகள்களுடன், ஹேமலதா வசித்தார்.
பலரிடமும் கடன் வாங்கி, அதை தர முடியாமல் மன உளைச்சலில் இருந்தார்.இந்நிலையில் பைரவனின், 10ம் ஆண்டு நினைவு நாளான நேற்று, சாமி கும்பிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை, நேற்று முன்தினம் இரவு, ஹேம-லதா செய்துவிட்டு, மகள்களுடன் படுத்துள்ளார்.
நேற்று காலை பார்த்தபோது, ஹேமலதா துாக்-கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார். உடலை கைப்பற்றி அன்னதானப்பட்டி போலீசார் விசாரித்ததில், கடன் தொல்லையால் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என, தெரியவந்தது.
மேலும் கணவர் இறந்த நாளில் மனைவியும் இறந்தது, உறவினர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.