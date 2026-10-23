கணவர் நினைவு நாளில் மனைவி தற்கொலை

UPDATED : அக் 22, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:29 PM
சேலம்: சேலம், தாதகாப்பட்டி, குள்ளப்பன் தெருவை சேர்ந்த, பைரவன் மனைவி ஹேமலதா, 36. தையல் தொழிலாளி. இவருக்கு, 3 மகள்கள். 10 ஆண்டுக்கு முன் பைரவன் இறந்த நிலையில், பெற்றோர் வீட்டில், 3 மகள்களுடன், ஹேமலதா வசித்தார். பலரிடமும் கடன் வாங்கி, அதை தர முடியாமல் மன உளைச்சலில் இருந்தார்.
இந்நிலையில் பைரவனின், 10ம் ஆண்டு நினைவு நாளான இன்று (அக்.,22), சாமி கும்பிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை, நேற்று (அக்.,21) இரவு, ஹேமலதா செய்துவிட்டு, மகள்களுடன் படுத்துள்ளார். இன்று காலை பார்த்தபோது, ஹேமலதா துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார்.
உடலை கைப்பற்றி அன்னதானப்பட்டி போலீசார் விசாரித்ததில், கடன் தொல்லையால் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என, தெரியவந்தது. மேலும் கணவர் இறந்த நாளில் மனைவியும் இறந்தது, உறவினர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.