/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மேலாளரிடம் ரூ.1 லட்சம் பறிப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:12 AM
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சேலம்: ஓமலுார் அடுத்த பனங்காடை சேர்ந்த, 45 வயதுடையவர், எம்.பி.ஏ., பட்டதாரி. இவர், தனியார் நிறுவனத்தில், விற்பனை பிரிவு மேலாளராக உள்ளார்.
அவரது மொபைலில், செயலி ஒன்று சமீபத்தில் பதிவேற்றமாகி உள்ளது. அது வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் இருந்து அனுப்பியதாக கருதி, 'கிளிக்' செய்து உள் நுழைந்தார். உடனே அவர் வங்கி கணக்கில் இருந்து, இரு தவணைகளாக, 1.06 லட்சம் ரூபாய் மாயமாகிவிட்டது. பின் அச்செயலியும் முடங்கிவிட்டது. இதுகுறித்து அவர் புகார்படி, சேலம் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.