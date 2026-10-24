/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வெள்ளி வியாபாரி வீட்டில் திருடிய பெண் சிக்கினார்
ADDED : அக் 11, 2026 04:35 AM
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சேலம்:சேலம் பள்ளப்பட்டி, சூரமங்கலம் மெயின்ரோடு வடக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடாசலம், 46. வெள்ளி வியாபாரி.
இவரது வீட்டில், பள்ளப்பட்டி முனியப்பன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த காயத்ரி, 43, என்பவர் வீட்டு வேலை செய்து வந்தார். கடந்த ஆக., 29ல், வெங்கடாசலம் வீட்டில் இருந்து, 8.5 பவுன் தங்க நகை, 800 கிராம் மதிப்பிலான வெள்ளி பொருட்களை திருடிக் கொண்டு தலைமறைவாகிவிட்டார். அதன் மதிப்பு, 6.38 லட்ச ரூபாய். புகாரின் பேரில், பள்ளப்பட்டி போலீசார் வழக்குபதிந்து, தலைமறைவான காயத்ரியை தேடி வந்தனர். அவர், சேலம் 3 ரோடு பகுதியில் பதுங்கியிருப்பது தெரிந்தது. உடனடியாக போலீசார் விரைந்து சென்று, நேற்று அவரை கைது செய்து,
திருடிய நகைகளை மீட்டனர்.