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பாம்பு தீண்டி பெண் பலி

பாம்பு தீண்டி பெண் பலி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:09 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:09 AM

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ஓமலுார்; தொளசம்பட்டி அருகே மோட்டூர் காட்டுவளவை சேர்ந்தவர் மனோகரன், 36. சமையல் மாஸ்டர். இவரது மனைவி மாரியம்மாள், 35. இவர்களுக்கு மகன், மகள் உள்ளனர். கடந்த, 26 இரவு, 8:30 மணிக்கு மாரியம்மாள், வீட்டின் படிக்கட்டு அருகே அமர்ந்திருந்தபோது, பாம்பு தீண்டியுள்-ளது.

இடது கால் பெருவிரலில் ரத்தம் வந்ததால், உடனே ஓமலுார் அரசு மருத்துமவனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின் மேல் சிகிச்-சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்-கப்பட்ட அவர், நேற்று உயிரிழந்தார். தொளசம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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