/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பைக்கில் இருந்து தடுமாறி விழுந்த மூதாட்டி சாவு
UPDATED : அக் 29, 2026 04:52 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:05 AM
அ நிறம் | அளவு
மேட்டூர்: கொளத்துார், கண்ணாமூச்சி ஊராட்சி நெடுஞ்செழியன் நகரை சேர்ந்த, கூலித்தொழிலாளி சித்தாயி, 65. இவர், உறவினர் செம்மண்ணன், துரைசாமி ஆகியோர், ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் பொமராயனுாரில் துக்க நிகழ்ச்சிக்கு நேற்று காலை சென்றனர்.
பின் ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் வீட்டுக்கு வந்துகொண்டிருந்தனர். துரைசாமி ஓட்டினார். மாலை, 4:00 மணிக்கு, காவலாண்டியூர் அருகே வந்தபோது, பைக்கில் அமர்ந்திருந்த செம்மண்ணன், சித்தாயி ஆகியோர் தடுமாறி விழுந்தனர். அதில் தலையில் காயம் அடைந்த சித்தாயி உயிரிழந்தார். செம்மண்ணன் கொளத்துாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ
மனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். கொளத்துார் போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.