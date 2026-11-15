குண்டத்தில் விழுந்த பெண் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்பு
குண்டத்தில் விழுந்த பெண் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:56 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:13 AM
சங்ககிரி: சங்ககிரி அருகே வைகுந்தம் சேத்துப்பட்டி செல்லாண்டியம்மன், மாரியம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா, கடந்த மாதம், 28ல் தொடங்கியது. தொடர்ந்து சுவாமிகளுக்கு தினமும் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. நேற்று மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட தீ குண்டத்தில் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்த, 300க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், தீயில் இறங்கி சென்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
இதில் கொழிஞ்சிகாட்டூர், கீழ்வளவை சேர்ந்த பழனி மனைவி குப்பாயி, 45, என்பவர் தீ குண்டத்தில் இறங்கியபோது, நிலைதடுமாறி தீயில் விழுந்தார். அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த சங்ககிரி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் ரமேஷ்குமார் உள்ளிட்ட வீரர்கள், உடனே குப்பாயியை மீட்டு, அவர் மீது குளிர்ந்த நீர், பாலை ஊற்றி முதலுதவி அளித்தனர். தொடர்ந்து அப்பெண், அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.