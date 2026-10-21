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ஊமத்தங்காய் சாறு கலந்து மது விற்ற பெண் கைது

ஊமத்தங்காய் சாறு கலந்து மது விற்ற பெண் கைது

ADDED : அக் 21, 2026 05:13 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 05:13 AM

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ஏற்காடு:ஏற்காடு, மேல் அழகாபுரத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மனைவி ஜெயந்தி, 50. அவரது வீட்டில் ஏற்காடு போலீசார் நேற்று சோதனை நடத்தினர். அப்போது, 10 மதுபாட்டில்கள் இருந்ததால், போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இரு பாட்டில்களில், அதிக போதைக்கு ஊமத்தங்காய் சாறு கலந்து, விஷ நெடியுடன் இருந்ததும் தெரியவந்தது. இதனால் ஜெயந்தியை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

30 பாட்டில் பறிமுதல்

கொளத்துார் போலீசார், நேற்று மதியம், 3:15 மணிக்கு, போண்டா மார்க்கெட் அடுத்த, அரசு மருத்துவமனை பிரிவு சாலையில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது மொபட்டில் வந்தவரை நிறுத்தி, அவர் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்ததில், 30 மதுபாட்டில்கள் இருந்தன. விசாரணையில், கொளத்துார், லக்கம்பட்டி ஊராட்சி சின்னதண்டா, அண்ணா நகரை சேர்ந்த முருகேசன், 49, என தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், மதுபாட்டில்கள், மொபட்டை பறிமுதல் செய்தனர்.

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