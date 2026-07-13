/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மது விற்ற பெண்கள் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:16 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை போலீசார் நேற்று, பொன்னம்மாபேட்-டையில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது மது விற்பனையில் ஈடு-பட்டிருந்த பெண்ணிடம் விசாரித்ததில், செங்கலணை ரோட்டை சேர்ந்த கோகிலா, 38, என தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 40 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல் கருப்பூர் போலீசார், கொல்லத்தெருவில் ரோந்து சென்றபோது, மது விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த அலமேலு, 75, என்பவரை கைது செய்து, 14 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.