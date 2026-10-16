UPDATED : அக் 16, 2026 03:56 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 AM
பனமரத்துப்பட்டி: நிலவாரப்பட்டியில், வேளாண் துறையின், 'அட்மா' திட்டத்தில் மகளிர் விவசாயிகள் தின விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் சாகுல்அமீத் தலைமை வகித்தார்.
சிறப்பு விருந்தினராக இயற்கை பெண் விவசாயி கிருஷ்ணவேணி, விவசாயத்தில் பெண்களின் முக்கிய பங்கு குறித்து பேசினார். வேளாண் அலுவலர் சங்கீதா, பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் குறித்து விளக்கினார்.
பனமரத்துப்பட்டியில் தங்கி, வேளாண் பணி அனுபவ பயிற்சி பெறும், பெரம்பலுார் தனலட்சுமி சீனிவாசன் வேளாண் கல்லுாரி மாணவர்கள், விதை நேர்த்தி, மண் மாதிரி சேகரித்தல், பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி, திரவ உயிர் உர பயன்பாடு குறித்து செயல் விளக்கம் அளித்தனர். அனைத்து பெண் விவசாயிகளுக்கும் இலவசமாக திரவ உயிர் உரங்கள் வழங்கப்பட்டன. அட்மா தொழில்நுட்ப மேலாளர் சுமித்ரா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.