ஊரக வேலை திட்டப்பணி ஒதுக்குவதில் பாகுபாடு செயலரை மாற்றக்கோரி பெண்கள் சாலை மறியல்
ஊரக வேலை திட்டப்பணி ஒதுக்குவதில் பாகுபாடு செயலரை மாற்றக்கோரி பெண்கள் சாலை மறியல்
ADDED : அக் 17, 2026 04:07 AM
தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம், ராமிரெட்டிப்பட்டி ஊராட்சியில், 'வி.பி., - ஜி., ராம் ஜி' திட்டத்தின், 125 நாள் வேலையில், 1,300 பேர் பணிபுரிகின்றனர். அவர்களுக்கு பணி குழு பொறுப்பாளர்கள், சுழற்சி முறையில் பணி ஒதுக்க வேண்டும்.
ஆனால் அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும், ஊராட்சி செயலருக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும், கூடுதல் நாட்கள் பணி ஒதுக்கி முறைகேடு செய்வதாக கூறி, 100க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நேற்று, ஜலகண்டாபுரம் சாலையில், ராமிரெட்டிப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். வாகனங்கள் மாற்று வழியில் சென்றதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படவில்லை.இந்நிலையில் தாரமங்கலம் பி.டி.ஓ., பிரபு(கி.ஊ.,), வந்து பேச்சு நடத்தினார். அப்போது பெண்கள் கூறியதாவது:
பணி குழு பொறுப்பாளர்கள், ஊராட்சி செயலர், எங்களில் பலருக்கு மிக குறைந்த நாட்கள் மட்டும் வேலை வழங்குகின்றனர். அதுவும் தொலைவில் பணி வழங்குகின்றனர். அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு, அருகிலேயே, 100 நாட்களுக்கு மேல் பணி வழங்குகின்றனர். சிலர் வெவ்வேறு பெயர்களில் அட்டை வைத்துக்கொண்டு தினமும் பணி
புரிகின்றனர்.
அனைவருக்கும் சுழற்சி முறையில் பணி வழங்கக்கோரி, ஊராட்சி அலுவலகம் முன், 45 நிமிடம் காத்திருந்தும், அலுவலகத்தில் இருந்த செயலர் ரேவதி, வெளியே வரவில்லை. இந்த ஆத்திரத்தில் மறியலில் ஈடுபட்டோம். பணி குழு பொறுப்பாளர்கள், ஊராட்சி செயலரை இடமாற்றி, சுழற்சி முறையில் பணி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக, பி.டி.ஓ., கூறியதால், ஒரு மணி நேர மறியலை கைவிட்டு, பெண்கள் கலைந்து சென்றனர்.