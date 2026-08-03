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ஆர்.ஓ., இயந்திரம் பழுதால் பெண்கள் அவதி

ஆர்.ஓ., இயந்திரம் பழுதால் பெண்கள் அவதி

ADDED : ஆக 03, 2026 01:31 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:31 AM

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பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்தில் சந்தைப்பேட்டை, காந்தி நகர், ஈச்சமரம் ஆகிய இடங்களில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் உள்ளன. அங்கு, 5 ரூபாய் நாணயம் செலுத்தினால், ஒரு குடம் குடிநீர் கிடைக்கும். மக்களும் பிடித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் சந்தைப்பேட்டை, காந்தி நகரில், ஆர்.ஓ., இயந்திரம் பழுதாகி, ஒரு மாதமாகியும் சரிசெய்யப்படவில்லை. ஈச்சமரத்தில், ஆழ்-துளை குழாய் கிணற்றில் இருந்து சரியாக எடுத்து விடுவதில்லை. இதனால் மக்கள் வந்து காலி குடங்களுடன் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச்செல்கின்றனர். இரு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பட, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.இதுகுறித்து டவுன் பஞ்சாயத்து தரப்பில் கேட்டபோது, 'உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'

என்றனர்.

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