/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சுகாதார வளாகத்துக்கு பூட்டால் பெண்கள் அவதி
ADDED : ஆக 09, 2026 04:54 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார்,
மல்லியக்கரை பஸ் ஸ்டாப்பில், 2023 - 24ல், 15வது நிதிக்குழு மானிய
திட்டத்தில், 3.50 லட்சம் ரூபாயில் பொது சுகாதார வளாகம்
அமைக்கப்பட்டது. 2024ல், 2.50 லட்சம் ரூபாயில் கூடுதல் பணி
மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அருகே உள்ள நிழற்கூட பகுதியில், சரக்கு
வாகனங்கள் நிறுத்திவிடுவதால், பெண்கள், மாணவிகள் உள்ளிட்டோர்,
சுகாதார வளாகத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
இதனால்
ஓராண்டாக பயன்பாடின்றி உள்ளது. மேலும் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதால்,
பஸ்சுக்கு வரும் பெண்கள், மாணவியர், இயற்கை உபாதைக்கு செல்ல முடியாமல்
சிரமத்துக்கு
ஆளாகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஆத்துார் பி.டி.ஓ.,
அருள்பாரதி கூறுகையில், ''ஆய்வு செய்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.