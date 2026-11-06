68 கிலோ புகையிலை கடத்திய பெண்கள் கைது

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ADDED : நவ 06, 2026 01:12 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏட்டு மோனிஷா தலைமையில் சிறப்பு படையினர் நேற்று, மல்லியக்கரை அருகே கோபாலபுரத்தில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
'ஜூபிடர்' மொபட்டில் வந்த பெண்ணை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், இரு பைகளில் புகையிலை பாக்கெட்டுகள் இருந்தன.விசாரணையில் வாழப்பாடி, பழனியாபுரம், காலனி காடை சேர்ந்த பெருமாள் மனைவி பூங்கொடி, 40, என்பதும், அவர், கோபாலபுரம், சத்யா நகரை சேர்ந்த சீனிவாசன் மனைவி ஜெயசுதா, 45, என்பவர் வீட்டில் இருந்து, விற்பனைக்கு வாங்கிச்செல்வதாகவும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து ஜெயசுதா வீட்டுக்கு சென்ற போலீசார், அங்கு சோதனை செய்ததில் ஹான்ஸ், கூல் லிப், விமல் பான்மசாலா என, 68 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்ததால், பறிமுதல் செய்தனர். பின் மல்லியக்கரை போலீசார், பூங்கொடி, ஜெயசுதாவை கைது செய்தனர்.
காபி பாருக்கு 'சீல்'
மேச்சேரி, தயிர்காரனுாரை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ், 35. மேச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே காபி பார் நடத்துகிறார். அங்கு கடந்த மாதம், 21ல் மேச்சேரி போலீசார் சோதனை செய்தபோது, புகையிலை பாக்கெட்டுகளை பதுக்கி வைத்தது தெரிந்தது. இதனால் டீ மாஸ்டர் மாபாஷா, 36, என்பவரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து பிரகாஷ், அவரது பெரியப்பா மகன் மகிபாலன் வீட்டில் சோதனை நடத்தி, 1.15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 'ஹான்ஸ்' உள்பட, 135 கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். தலைமறைவான பிரகாஷ், மகிபாலனை தேடுகின்றனர். இந்நிலையில் பிரகாஷின் காபி பாருக்கு, உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அஞ்சலிஸ்ரீ, நேற்று 'சீல்' வைத்தார்.