மொபைல் போன் டவரில் ஏறி தொழிலாளி தற்கொலை மிரட்டல்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:10 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:03 PM
சேலம்: சேலத்தில், மொபைல் டவரில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்த தொழிலாளியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சேலம் கொண்டலாம்பட்டி, பெரியபுத்துாரை சேர்ந்தவர் சகாதேவன்,65; வெள்ளி பட்டறை தொழிலாளி. இவரது மகன் ராமசாமி, 35, மீது கொலை மற்றும் பல்வேறு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. சேலத்தில், நேற்று (அக்.,26) ரவுடி டேவிட் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், சந்தேகத்தின் பேரில் ராமசாமியிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இன்று (அக்.,27) காலை வரை அவரை விடுவிக்காததால், கொண்டலாம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்த சகாதேவன், மகனை விடுவிக்கும்படி கூறினார். விசாரணை முடிந்து அனுப்பி வைப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதில் வேதனையடைந்த சகாதேவன், நேற்று காலை, 9:10 மணிக்கு சிவதாபுரம் பகுதியில், 120 அடி உயர மொபைல் டவரில் ஏறி, உச்சிக்கு சென்று மகனை விடுவிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால், தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, போலீசார், தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் உதயகுமார் உள்ளிட்ட வீரர்கள் ஒலிபெருக்கி மூலம் சகாதேவனிடம் பேச்சு நடத்தி, மதியம், 1:00 மணிக்கு சகாதேவனை கீழே இறங்க வைத்தனர்.