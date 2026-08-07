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நுாலகத்தின் 3ம் மாடியில் பணி தவறி விழுந்த தொழிலாளி பலி

நுாலகத்தின் 3ம் மாடியில் பணி தவறி விழுந்த தொழிலாளி பலி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 AM

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சேலம்: சேலம், அஸ்தம்பட்டி நீதிமன்ற வளாகம் எதிரே, பாரதிதாசன் நுாலகம், 91.90 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதனால் ஏராளமான தொழிலாளர்கள், வடமாநில தொழிலா-ளர்கள் தங்கி பணிபுரிகின்றனர். நேற்று, 3ம் தளத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த நிதாய் கட்வா, 40, என்பவர், சென்ட்ரிங் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது சாரத்தில் கால் தவறி விழுந்தார். அங்கிருந்தவர்கள், அவரை மீட்டு, அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது, அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. அஸ்தம்-பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இறந்த தொழிலாளிக்கு மனைவி, மகன், மகள் உள்ளனர்.

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