/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அரசு பஸ் மோதி தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:34 AM
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ஜலகண்டாபுரம்:ஜலகண்டாபுரம்,
போலீஸ் லைன் தெருவை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 71. புகையிலை சுருட்டும்
தொழிலாளியான இவர் நேற்று மாலை, 5:10 மணிக்கு வங்காளியூர் பஸ்
ஸ்டாப்பில் அமர்ந்திருந்தார்.
அப்போது எதிரே உள்ள ஸ்டாப்பில்,
சின்னப்பம்பட்டியில் இருந்து ஜலகண்டாபுரம் செல்லக்கூடிய டவுன்
பஸ் நிறுத்தப்பட்டு, பயணியர் இறங்கிக்கொண்டிருந்தனர். அந்த
பஸ்சில் ஏற, கோவிந்தராஜ், சாலையை கடந்து சென்று, பஸ்சின் முன்புறம்
சென்றார். அப்போது டிரைவர் பஸ்சை இயக்க, கோவிந்தராஜ் மீது மோதி,
சக்கரம் மேலே ஏறி இறங்கியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே கோவிந்தராஜ்
உயிரிழந்தார். அவரது மகன் கோவிந்தராஜ் புகார்படி, ஜலகண்டாபுரம்
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.