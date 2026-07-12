உலக மக்கள் தொகை தினம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:15 AM
சேலம்:நடப்பாண்டில், 'தாய் மற்றும் குழந்தைகள் நலனுக்காகவும், திட்ட மிடாத கர்ப்பத்தை தடுக்கவும், ஆரோக்கிய இடைவெளியில் கர்ப்பத்தை பேணுவோம்' கருப்பொருளை மையமாக வைத்து, உலக மக்கள் தொகை தினம் நேற்று கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இதை ஒட்டி, சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விழிப்புணர்வு ரதம் மற்றும் ஊர்வலத்தை, கலெக்டர் இளம் பகவத், கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்தார். அங்கிருந்து திருவள்ளுவர் சிலை, மாநகராட்சி அலுவலகம் வழியே வந்த ஊர்வலம், அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையை அடைந்தது.அதில் செவிலிய கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர், 'ஆணுக்கு நிகராக பெண்களை படிக்க வைப்போம்; பெருகும் மக்கள் தொகையை தடுப்போம்; பெண்ணின் திருமண வயது 21' உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் ஏந்தியபடி சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். முன்னதாக கலெக்டர் தலைமையில் உலக மக்கள் தொகை தின உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு கையேடுகளை கலெக்டர் வெளியிட்டார்.