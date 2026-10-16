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பிரேசிலில் உலக பள்ளி விளையாட்டு சேலம் ஹோலிகிராஸ் மாணவர் தேர்வு

பிரேசிலில் உலக பள்ளி விளையாட்டு சேலம் ஹோலிகிராஸ் மாணவர் தேர்வு

UPDATED : அக் 16, 2026 03:54 AM

ADDED : அக் 16, 2026 03:15 AM

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UPDATED : அக் 16, 2026 03:54 AM ADDED : அக் 16, 2026 03:15 AM

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சேலம்: கோவா, வடக்கு கோவாவின் பாம்போலிம், குஜிராவில் உள்ள அடல் விளையாட்டரங்கில், கடந்த, 5 முதல், 9 வரை, தேசிய அளவில், 18 வயதுக்குட்பட்டோர் தடகள தேர்வு போட்டி நடந்தது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர்.

அதில் சேலம் ஹோலி கிராஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவர் கீர்த்திக்வாசன், கம்பு ஊன்றித்தாண்டுதல் பிரிவில் திறமையை வெளிப்படுத்தினார்.இதன்மூலம் பிரேசில் நாட்டின் ரியோ டி ஜெனிரோவில், வரும் டிச., 3 முதல், 8 வரை, சர்வதேச பள்ளி விளையாட்டு கூட்டமைப்பின், உலக பள்ளி விளையாட்டு போட்டிக்கு இந்தியா சார்பில் பங்கேற்க தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனால் அவரை, பள்ளி முதல்வர் பாலசுவாமி உள்ளிட்ட நிர்வாக குழுவினர், பழைய மாணவர் சங்கத்தினர், பெற்றோர் -ஆசிரியர் சங்கத்தினர், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மற்ற மாணவர்கள் பாராட்டினர். அவரது பயிற்சியாளர் இளம்பார்த்தி, சேலம் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய வழிகாட்டுதல், மாணவரின் சாதனைக்கு துணை நின்றன.

கீர்த்திக்வாசனின் தந்தை சுந்தரமூர்த்தி, அவரது தாய், சகோதரி, உறவினர்கள் உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்தினர்.

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