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முதல் உலகப்போர் நினைவு தினம் சேலம் வீரர்களுக்கு மவுன அஞ்சலி
முதல் உலகப்போர் நினைவு தினம் சேலம் வீரர்களுக்கு மவுன அஞ்சலி
ADDED : நவ 12, 2026 01:29 AM
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சேலம்: முதல் உலகப்போரில் சேலத்தில் இருந்து, 196 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களில், 18 பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர். அவர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நினைவு சின்னம் எழுப்பி பராமரிக்கப்படுகிறது.
முதல் உலகப்போர் நினைவு நாளான நேற்று, வீரமரணம் அடைந்தவர்களின் நினைவு சின்னத்துக்கு சேலம் வரலாற்று சங்கம், முன்னாள் படை வீரர் நல ஆணையம் சார்பில், மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. முன்னதாக, 2 நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. ஆணையத்தின் விங் கமாண்டர் ஆனந்த், இந்திய விமானப்படை அமைப்பின் தலைவர் ெஷட்டி சித்தன், வரலாற்று சங்க தலைவர் ஜெயசிங், செயல் தலைவர் குமரவேலு, பொதுச்செயலர் பர்னபாஸ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், பல்வேறு அமைப்பினர் பங்கேற்றனர்.