குடிநீரில் நெளிந்த புழுக்கள் நகராட்சி மக்கள் அதிர்ச்சி
குடிநீரில் நெளிந்த புழுக்கள் நகராட்சி மக்கள் அதிர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:16 AM
தாரமங்கலம்:தாரமங்கலம் அருகே, சந்தைப்பேட்டை, கிழக்கு பாவடியில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகள் மூலம், நகராட்சிக்கு, 4 நாட்களுக்கு ஒருமுறை சுழற்சி முறையில் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.அதில் கைலாசநாதர் கோவில் அருகே உள்ள பகுதிக்கு நேற்று குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டது. தண்ணீரை பிடித்தபோது, புழுக்கள் நெளிந்ததை பார்த்து மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அதை வீடியோவாக எடுத்த மக்கள், 'வாட்ஸாப்' குழுக்களில் பகிர்ந்தனர். தொடர்ந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்படி, 'குடிநீரில் சுகாதாரமற்ற முறையில் புழுக்கள் நெளிவதால், வடிகட்டி, காய்ச்சி குடிங்க' என அறிவுறுத்தி, சிலர் பதிவிட்டனர்.
ஏற்கனவே கடந்த, 6ல், மேற்கு ரத வீதியில் வினியோகிக்கப்பட்ட குடிநீரில் புழுக்கள் நெளிவதாக, மக்கள் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தனர். இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலையில் சுகாதார முறையில் குடிநீர் வினியோகிக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.