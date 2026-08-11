யஸ்வந்த்பூர் - மங்களூரு வார ரயில் இயக்கம் ரத்து

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:59 AM
சேலம்: கே.எஸ்.ஆர்., பெங்களூரு ரயில்வே யார்டில் மேம்பாடு, பொறி-யியல் பணி நடக்க உள்ளதால், ஆக., 2 இரவு, 11:55 மணிக்கு புறப்படும், யஸ்வந்த்பூர் - மங்களூரு சென்ட்ரல் வார ரயில், ஆக., 3 இரவு, 8:00 மணிக்கு கிளம்பும் மங்களூரு சென்ட்ரல் - யஸ்வந்த்பூர் வார ரயில் ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை, 30, 31(இன்று, நாளை), ஆக., 1, 2ல், லோகமான்ய-திலக் - கோவை ரயில்; ஆக., 1, 2, 3ல் கோவை - லோகமான்ய திலக் ரயில் ஆகியவை, யளஹங்கா, ஓசூர் ஆகிய மாற்று தடத்தில் இயக்கப்படும். பெங்களூரு கிழக்கு, கன்டோன்மென்ட், கே.எஸ்.ஆர்., ஸ்டேஷன்கள் செல்லாது. மேலும் கே.எஸ்.ஆர்., ஸ்டேஷனுக்கு வரும் கன்னியாகுமரி - பெங்களூரு ரயில், கோவை - பெங்களூரு உதய் எக்ஸ்பிரஸ், பெங்களூரு - எர்ணா-குளம் வந்தே பாரத் ஆகியவை, கே.எஸ்.ஆர்., முதல் பையப்பன-ஹள்ளி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகவலை, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.