நாச்சியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலை-யத்தில் முழுநேர பட்டய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
நாச்சியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலை-யத்தில் முழுநேர பட்டய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:04 AM
சேலம்; சேலம், நாச்சியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் 2026--27ம் ஆண்டிற்கான முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டயப் பயிற்சி துவங்-கப்படவுள்ளது.
பயிற்சியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு இணைய
வழியில், (www.tncu.tn.gov.in) மட்டுமே விண்ணப்-பிக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சி ஆகஸ்ட் முதல் துவங்கி நடைபெறும். மேலும், பயிற்சியானது ஓராண்டு காலம். இரண்டு பருவ முறைகளில் நடைபெறும். (மாலை வகுப்பு மட்டும்) பயிற்சிக்-கான பாடத்திட்டம் தமிழில் மட்டுமே நடத்தப்-படும். கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டயப்பயிற்சி சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை இணையவ-ழியில். தற்போது வரும் 31 வரை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விபரங்களுக்கு நாச்சியப்பா கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம், 516, கடலுார் மெயின் ரோடு, காமராஜர் நகர் காலனி, சேலம் - 636 014 என்ற முகவரியிலோ, icmsalem@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ, 0427--2240944 என்ற எண்-ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என, அந்நிறுவ-னத்தின் செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்-ளது.