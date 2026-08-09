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பட்டாசு கடை வைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

பட்டாசு கடை வைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:53 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:53 AM

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சேலம்:நவ., 8ல் தீபாவளியை முன்னிட்டு, சேலம் மாநகர போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் பெற, வரும், 15 மாலை, 5:00 மணிக்குள், கமிஷனர் அலுவலகத்தில் கீழ்கண்ட ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும்.

அதன்படி படிவம் ஏ.இ., - 5ல், 2 ரூபாய்க்கு நீதிமன்ற வில்லை ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

உரிம கட்டணம், 10,000 ரூபாய் வங்கியில் செலுத்தியதற்கான இ - சலான் அவசியம். பட்டாசு இருப்பு வைத்து விற்கப்பட உள்ள இடத்தின், 5 அசல் வரைபடம், அந்த இடம் சொந்த கட்டடம் எனில் சொத்து வரி, வாடகை கட்டடம் எனில் சொத்து வரி ரசீதுடன் உரிமையாளரின் சம்மத கடிதம் வேண்டும்.உரிம இடத்தின் பரப்பளவு குறைந்தது, 9 ச.மீ.,க்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும். மண்டபம், வணிக வளாகங்களில் பட்டாசு கடை வைக்க அனுமதி இல்லை. விண்ணப்பதாரரின், 3 புகைப்படம் இணைக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள கதவு எண், முகவரி ஆகியவை, விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்கும் சொத்து வரி ரசீது, வரைபடம்(புளு பிரின்ட்) மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும். மாற்றம் இருப்பின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் என, மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

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