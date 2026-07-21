/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:58 AM
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ஆத்துார்; ஆத்துார், வடசென்னிமலை அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லுாரி முதல்வர் ரவீந்திரன், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஆத்துார், அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லுா-ரியில், 2025-26ல், தேர்ச்சி பெற்ற, 700க்கும் மேற்-பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கான பட்டமளிப்பு விழா விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. அனை-வரும் பங்கேற்க வேண்டும். பட்டமளிப்பு விழா தொடர்பாக, கட்டண விபரங்கள், ஆடை விப-ரங்கள் மற்றும் விழா நடைமுறைகள் பற்றி துறை பேராசிரியர்களை, அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளும் மாணவ, மாணவியர் வரும், 24க்குள் தங்களது துறையின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.