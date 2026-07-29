/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அரசு பஸ் மோதி இளம்பெண் பலி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:02 AM
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சேலம்; சேலம், அஸ்தம்பட்டி, மணக்காட்டை சேர்ந்தவர் ஷாலினி, 20. திருமணம் ஆன இவருக்கு உடல்-நிலை பாதிக்கப்பட்டது. அதனால் கணவரின் நண்பரான சூர்யா, 22, என்பவருடன் மருத்துவம-னைக்கு நேற்று மாலை, 5:35 மணிக்கு புறப்-பட்டார்.
சூர்யா, 'எக்ஸ்ட்ரீம்' பைக்கில் ஷாலி-னியை அழைத்துச்சென்றார். மணக்காடு அரசு விடுதி எதிரே சென்றபோது, சேலம் - பொம்மிடி செல்லும் அரசு பஸ், பைக் பின்புறம் மோதியது. இதில் ஷாலினி தடுமாறி விழுந்தார். அப்போது பஸ்சின் பின் சக்கரத்தில் சிக்கி தலை நசுங்கி, சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். சூர்யா லேசான காயத்துடன் தப்பினார். அஸ்தம்பட்டி போலீசார், பெண் சடலத்தை கைப்பற்றி, டிரைவரிடம்
விசாரிக்கின்றனர்.